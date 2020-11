EMUI 11 in rilascio su Huawei P40, P40 Pro e Mate 30 Pro

A distanza di alcune settimane da quando la EMUI 11 è entrata nella sua fase beta per gli ultimi test finali, Huawei finalmente l’ha rilasciata in forma stabile per alcuni dei suoi smartphone, fra cui Huawei P40, P40 Pro e Mate 30 Pro. Seppur le novità sono molte, la cosa che colpisce maggiormente è quanto la EMUII 11 avvicini gli smartphone Huawei al nuovo sistema operativo HarmonyOS.

L’aggiornamento viene fornito con il numero di versione 11.0.0.151 e necessita di circa 1,1 GB di spazio di archiviazione.

Sulla base degli sviluppi in corso del divieto di Huawei negli Stati Uniti e della sua incapacità di ottenere una licenza per i servizi Google, EMUI 11 sarà l’ultima versione di “Android” per smartphone Huawei (ma non per quelli Honor). Dopo di che, è prevista la prima versione di Harmony OS. EMUI 11 getta le basi per l’aggiornamento di alcuni degli smartphone più popolari del marchio al nuovo sistema operativo senza Google.

I cambiamenti più importanti sono quelli sottili che indicano ulteriormente che la dipendenza di Huawei da Android è passata al sistema operativo Harmony OS. Ad esempio, nella schermata di avvio, la schermata iniziale dell’EMUI 11 dice ancora “Powered by Android” ma non utilizza più il logo Android verde.

Allo stesso modo, nella dicitura del livello di patch di sicurezza ora si legge semplicemente “Livello di patch di sicurezza” omettendo la parola “Android”.

Fra le altre novità troviamo che le nuove gesture aeree introdotte sulla serie Huawei Mate 40 sono arrivate sugli altri modelli e c’è anche un nuovo tema EMUI chiamato “Notte stellata”.

L’aggiornamento è in fase di rilascio ma sta avvenendo comunque in maniera scaglionata. Ciò significa che saranno necessarie delle ore affinché la EMUI 11 arrivi anche nei modelli italiani.

