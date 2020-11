Samsung Galaxy Z Flip 3 sarà il più economico di sempre

Samsung Galaxy Z Flip 3 potrebbe essere lo smartphone flessibile più economico di sempre, stando a una nuova indiscrezione trapelata dalla Cina.

Samsung non è ancora certa del form factor perfetto per uno smartphone flessibile, motivo per cui ha incominciato a sperimentare lanciando due diverse serie sul mercato. I Galaxy Fold (poi diventati Z Fold) con un display pieghevole sull’asse orizzontale che trasforma uno smartphone in un tablet e la serie Z Flip con un display pieghevole sull’asse verticale che trasforma uno smartphone in un dispositivo più tascabile (stessa strada intrapresa col Motorola Razr).

Un’indiscrezione postata su Weibo suggerisce che Samsung abbia finalmente trovato la quadra per quanto riguarda la serie Z Flip, con il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 3 che dovrebbe avere delle specifiche in pari con i top di gamma piatti e un prezzo di vendita più ragionevole.

Il leaker afferma che il Galaxy Z Flip 3 supporterà un display con frequenza di aggiornamento di 120Hz, una funzionalità che al momento è in gran parte esclusiva degli smartphone di fascia alta piatti. Suggerisce anche che il dispositivo avrà cornici più strette rispetto al modello attuale, che ha già cornici piuttosto sottili.

L’ultima parte dell’indiscrezione è un po’ difficile da interpretare, ma sembra suggerire che il prezzo del Galaxy Z Flip 3 sarà inferiore ai KRW 1.000.000 (circa 880 euro) in Corea del Sud. Per riferimento, lo Z Flip 5G costa KRW 1.650.000.

C’è però la possibilità che potrebbe suggerire che avrà un prezzo inferiore a 10.000 Yuan (circa 1480 euro) in Cina, il che sembra più plausibile. Il modello LTE costa 11.999 Yuan in Cina, nel caso ve lo stiate chiedendo. Ad ogni modo, in entrambi i casi sembra che il Samsung Galaxy Z Flip 3 sarà più economico dello Z Flip 5G.

