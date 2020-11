Su Android TV arriva il supporto a YouTube 8K

Seppur la disponibilità di Smart TV 8K sia ancora abbastanza limitata, su YouTube sono presenti diversi video girati a tale risoluzione. Tuttavia, fino a ora non c’era alcun modo di riprodurli visto che l’app non supportava la risoluzione 8K. Gli sviluppatori di Google però hanno appena rilasciato un aggiornamento per l’app YouTube di Android TV per andare a supportare proprio la risoluzione 8K (oltre ad altre novità).

L’aggiornamento dell’applicazione di YouTube alla versione 2.12.08 porta con se il supporto alla risoluzione 8K su tutti i set-top-box e le Smart TV dotate di Android TV aggiornato alla versione 10.

Fra le altre novità di questo aggiornamento dell’app YouTube per Android TV troviamo:

Supporto alla riproduzione 8K

Supporto alla riproduzione HDR col codec AV1

Miglioramenti generali all’accesso di rete

Migliore integrazione con YouTube Music

Risoluzione della visualizzazione del font su alcuni dispositivi

Risoluzione di un problema che mostrava una schermata nera al lancio dell’applicazione

Supporto al Cast Connect

Come potete vedere, il supporto 8K non sembra andare a braccetto con la riproduzione in HDR, qualcosa che è veramente un peccato per quei pochi che hanno una Smart TV 8K con Android TV (a memoria ci sembra che solo Sony ha a catalogo una TV che corrisponde a questa descrizione).

Ad ogni modo, nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

YouTube per Android TV | Download

In alternativa, potete scaricare il file APK da installare manualmente (magari se state provando qualche ROM senza accesso ai Google Play Services) attraverso il seguente link. Ricordate però di dover attivare i permessi per l’installazione di app provenienti da fonti sconosciute, ovvero tutte quelle scaricate al di fuori del Play Store.

YouTube per Android TV 2.12.08 | Download file APK

VIA