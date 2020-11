Microsoft Surface Duo arriverà in Europa nella primavera del 2021

Lanciato in maniera esclusiva negli USA, il Microsoft Surface Duo potrebbe arrivare presto anche in Europa. Stando a una nuova indiscrezione emersa online, lo smartphone con doppio display di Microsoft dovrebbe arrivare in Germania nella primavera del 2021 e in altri mercati europei nella seconda metà dell’anno.

A nostro avviso Microsoft sta giocando troppo sul sicuro con Surface Duo. L’azienda voleva valutare la domanda negli Stati Uniti prima di rilasciare il dispositivo sui mercati internazionali e non voleva produrre più unità di quante ne potesse vendere.

Inoltre, Surface Duo era già in ritardo sulle specifiche quando è stato rilasciato a settembre. È alimentato dal chipset Snapdragon 855 di Qualcomm che avrà quattro generazioni di chip migliori quando arriverà in Europa e in altri mercati l’anno prossimo, se si tiene conto anche degli aggiornamenti a metà ciclo (le versioni Plus).

Se però Microsoft è stata un po’ “braccino corto” sulla dotazione hardware, non lo è stata decisamente in termini di aggiornamenti software. Dopo dunque essersi impegnata nel rilasciare immediatamente Android 11 e almeno 3 anni di aggiornamenti software per il Surface Duo, Microsoft dimostra di essere molto vicina agli sviluppatori avendo provveduto a rilasciare il codice sorgente del kernel, permettendo agli sviluppatori e a coloro che compilano Custom ROM di ottimizzare al meglio il loro lavoro.

L’azienda ha anche pubblicato una guida per costruire il kernel insieme al codebase. Se siete sviluppatori, potete dare un’occhiata al codice sorgente del kernel sul repository GitHub di Microsoft.

In attesa di avere maggiori informazioni sull’arrivo in Italia del Microsoft Surface Duo, vi vogliamo ricordare che Samsung è già al lavoro sulla terza generazione di Galaxy Z Fold, mentre Xiaomi si prepara a lanciare il suo primo Mi Fold nel 2021.