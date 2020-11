Tomb Raider Reloaded in arrivo su Android nel 2021

Amanti dell’archeologa più famosa del mondo dei videogiochi? Sappiate che un nuovo gioco di Tomb Raider, con protagonista la tanto amata Lara Croft, arriverà su Android e iOS nel 2021. Chiamato Tomb Raider Reloaded, è in fase di sviluppo negli studi della software house Emerald City Games in collaborazione con la divisione mobile di Square Enix London.

Check out this brand-new teaser trailer for Tomb Raider Reloaded, developed by our friends at Emerald City Games & the Square Enix London mobile team – coming to your mobile device in 2021! pic.twitter.com/I7ZLjMtpaq — Tomb Raider (@tombraider) November 23, 2020

Non abbiamo moltissime informazioni su Tomb Raider Reloaded ma, dal tweet pubblicato attraverso l’account ufficiale, non solo abbiamo scoperto che un nuovo gioco di Tomb Raider arriverà su mobile nel 2021, ma abbiamo modo di vedere anche un teaser trailer.

Purtroppo questo trailer dura meno di un minuto e mostra solo una scena pre-renderizzata e non un effettivo gameplay. Anche se questo video fa poco per rivelare cosa possiamo aspettarci dal gioco, è evidente che il suo stile offre qualcosa di un po’ più carino quando si tratta del design di Lara, qualcosa che potrebbe non piacere ai fan di lunga data.

Per chi non lop sapesse, nel 2015 è stato lanciato su Android e iOS un primo gioco platform per mobile dedicato a Lara Croft chiamato Tomb Raider Go, così come anche un endless runner (in stile Temple Run) chiamato Lara Croft: Relic Run.

Al pari di altri giochi della stessa tipologia, Relic Run prevede che Lara corra automaticamente in uno scenario generato casualmente dal sistema; il giocatore dovrà scartare a destra e sinistra, saltare oppure scivolare verso il basso per schivare gli ostacoli e le trappole o evitare di cadere nel vuoto.

In attesa di avere maggiori informazioni su Tomb Raider Reloaded, vi vogliamo ricordare che Square Enix ha in rampa di lancio un nuovo gioco mobile di Kingdom Hearts.

