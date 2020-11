YouTube sperimenta le pubblicità “solo audio”

Nonostante si tratti di una piattaforma fatta perlopiù di video caricati dagli utenti e non professionali, una buona parte delle visualizzazioni totali che ha YouTube sono dovute ai video musicali e ai podcast professionali: non è un caso allora che l’azienda voglia pianificare la propria strategia di pubblicità in maniera tale che vada incontro a questi utilizzi.

YouTube ha annunciato l’intenzione di introdurre una serie di pubblicità “solo audio”, progettate per collegare i marchi con un pubblico che si affida alla piattaforma per ascoltare regolarmente musica e podcast (sia sulla piattaforma tradizionale che sul servizio Music). Attualmente in versione beta, YouTube punta la nuova pubblicità alle aziende che stanno cercando di “espandere in modo efficiente la copertura e accrescere la consapevolezza del marchio“.

Secondo Melissa Hsieh Nikolic, Group Product Manager di YouTube Ads, oltre il 75% delle campagne pubblicitarie audio misurate su YouTube ha generato un aumento significativo della consapevolezza del marchio.

Quest’ultima novità è destinata a coloro che utilizzano principalmente YouTube come servizio preferito per ascoltare musica e podcast. Pensate all’esperienza pubblicitaria simile a quella che incontrereste con un abbonamento di livello gratuito su Spotify. Gli annunci dureranno circa 15 secondi e, sebbene siano principalmente incentrati sull’audio, includeranno comunque una componente visiva, come un’immagine statica o una breve animazione.

Nikolic ha fornito alcune indicazioni sulla creazione di contenuti accattivanti:

Quando prepari la tua campagna di annunci audio, tieni presente che l’audio dovrebbe svolgere il ruolo principale. Pensa: se chiudo gli occhi, posso ancora capire chiaramente di cosa tratta questo annuncio. Sii chiaro e specifico con il tuo messaggio e scegli una voce amichevole e autentica per consegnarla.

Trattandosi ancora di un beta test, non sappiamo a chi verranno mostrate queste pubblicità solo audio. A differenza di molte novità, non è un qualcosa che si vorrebbe testare a fondo, non credete?

