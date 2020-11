In arrivo i video tutorial su Google Chrome per Android

Nonostante utilizzare un browser web per effettuare una ricerca oppure per navigare su un determinato sito sia abbastanza semplice, Google pensa che sia necessario qualche aiutino per coloro che acquistano i nuovi smartphone. Ed ecco allora che su Chrome per Android, pre-installato in tutti gli smartphone Android (tranne quelli Huawei), stanno per arrivare dei video tutorial su come usarlo al meglio.

Scoperto originariamente da Chrome Story, nei canali Dev e Canary di Chrome è presente una nuova flag chiamata #video-tutorials. Quando la flag è impostata su “Abilitato”, una nuova scheda per i video viene visualizzata sotto i collegamenti del sito nella pagina Nuova scheda.

La scheda scorre i vari video e, dopo averli visti tutti, toccandola si apre un elenco di tutti i video disponibili. C’è anche un pulsante di condivisione nella parte superiore del lettore video.

I video utilizzati sono in realtà segnaposto (placeholder) dall’app Google Go, che dispone già di video tutorial sulla schermata principale. Tuttavia, i titoli dell’elenco completo forniscono un’indicazione di ciò che copriranno i video quando saranno disponibili in forma stabile: “Come utilizzare Chrome”, “Come scaricare contenuti per dopo”, “Come cercare con Chrome”, “Come cercare con la voce” e “Come utilizzare la navigazione in incognito”.

Presumibilmente, Google aggiornerà i video segnaposto prima di distribuire la funzione a un pubblico più ampio. Segnaliamo che i video tutorial sembrano essere limitati a Chrome per Android, poiché (attualmente) non ci sono riferimenti nel codice per iOS e per le piattaforme desktop di Windows e macOS.

Chiaramente per chi è abituato a usare gli smartphone questi tutorial non daranno particolari aiuti ma per chi invece si approccia per la prima volta questo mondo potrebbero essere di aiuto.

VIA