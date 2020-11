Facebook introduce la Vanish Mode anche su Messenger e Instagram

Dopo averne avuto il primo sentore con WhatsApp, ecco che anche su Messenger e Instagram sta esordendo la così detta “Vanish Mode“, ovvero i messaggi effimeri che vengono cancellati in automatico dopo un certo ammontare di tempo. Non si tratta certamente di nulla di nuovo e non ci stupisce poi più di tanto nemmeno il fatto che Facebook tratti le tre piattaforme come una sola.

La novità è davvero abbastanza da capire: i messaggi inviati su Facebook Messenger o Instagram in Vanish Mode scompaiono dopo che sono stati letti o si è lasciata la chat. La Vanish Mode è facile da abilitare con un semplice scorrimento verso l’alto in una chat esistente. Scorrendo di nuovo verso l’alto si torna alla chat standard.

Per attivarla, scorri verso l’alto sul tuo dispositivo mobile in una chat esistente e sei in Vanish Mode. Scorri di nuovo verso l’alto e torni alla normale chat. Questo è tutto!

Ora puoi inviare meme, GIF, adesivi o reazioni per condividere ciò che pensi veramente quando non riesci a trovare le parole, o semplicemente essere sciocco con i tuoi amici senza che rimanga nella cronologia chat.

Facebook poi sottolinea che la Vanish Mode è stata pensata con la sicurezza digitale in mente. Proprio come con Snapchat, se qualcuno acquisisce uno screenshot dei messaggi inviati utilizzando la Vanish Mode, il mittente verrà avvisato.

Abbiamo progettato la Vanish Mode pensando alla sicurezza e alla scelta, così puoi controllare la tua esperienza. Solo le persone con cui sei connesso possono utilizzarla con te in una chat. Anche la modalità Vanish è opt-in, quindi scegli se entrare in modalità Vanish con qualcuno o meno. Se qualcuno cattura uno screenshot della tua chat mentre stai utilizzando tale modalità, riceverai una notifica. E come sempre, puoi bloccare qualcuno e segnalare una conversazione se non ti senti sicuro.

