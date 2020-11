Su Google Drive in arrivo la possibilità di crittografare i file

Google Drive è probabilmente il servizio di cloud storage più diffuso al mondo (anche perché viene pre-installato su ogni nuovo smartphone Android che ha accesso ai Play Services) ma sicuramente non è il più sicuro. Una delle fragilità che sempre gli utenti hanno fatto notare su Google Drive è la mancanza di un sistema di crittografia individuale per file e cartelle.

Sulla base di alcune righe di codice trovate nella versione 2.20.441.06.40 dell’app Google Drive, il colosso americano è pronto a introdurre una funzionalità che consentirà agli utenti di usare la crittografia per i file di Drive salvati sul dispositivo, nonché di scaricare e aprire file crittografati in Drive.

La scoperta è stata fatta dapprima da XDA e poi anche dallo sviluppatore italiano Alessandro Paluzzi che ha pubblicato una serie di screenshot che mostrano effettivamente le opzioni di crittografia nelle impostazioni dell’app.

Let's give some more details about it 👀#Google will allow to encrypt documents saved on your device (namely documents marked to be available offline) 🔒

Changing this settings will erase all copies already downloaded. https://t.co/tizh8OSser pic.twitter.com/58GJjX7y2q

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 10, 2020