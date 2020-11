Nokia lancerà a Natale un set-top-box Android TV a 100 euro

Secondo una recente fuga di notizie, un set-top box Android TV a marchio Nokia dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Chiamato Streaming Box 8000, il nuovo dispositivo in realtà non avrà nulla a che fare con Nokia o HMD Global, che produce gli smartphone Android a marchio Nokia.

Lo Streaming Box 8000 infatti sarà realizzato da Streamview, una società austriaca, che ha ottenuto in licenza il nome Nokia (allo stesso modo di HMD Global) per i dispositivi di streaming, quindi potremmo vedere più modelli sbarcare in futuro.

More info on the new Nokia Set-top box.

Sold for 100€, Amlogic S905X3 & ATV 10. Bit more expensive than other #AndroidTV devices in Europe, but it comes with a nice selection of ports, a much better SoC & a cool remote. No info on Dolby Vision/Atmos support.

OEM is @SEIRobotics https://t.co/54svm6LImY pic.twitter.com/V4v15GBSTy

— Android TV Guide (@androidtv_rumor) November 4, 2020