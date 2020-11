Top 5 Settimana 44 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 44 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 44 2020 parlando di OnePlus, la quale dopo aver fatto tornare aria di flagship killer con OnePlus Nord, ha esteso questa serie di smartphone abbracciando anche la fascia bassa e quella media con OnePlus Nord N10 5G e Nord N100. Entrambi saranno disponibili da fine novembre.

Nonostante siano due smartphone lanciati ormai oltre 4 anni fa (ad inizio 2016) e quindi fuori dal programma di mantenimento di Samsung, il Galaxy S7 e il Galaxy S7 edge a sorpresa stanno ricevendo un nuovo aggiornamento di sicurezza che porta con sé le patch di settembre 2020.

Gli smartphone della linea Google Pixel sono sempre stati molto attenti alla qualità fotografica, venendo considerati quasi sempre i migliori. Con il Google Pixel 5 però vi è stato un cambiamento epocale: oltre a non usare hardware top di gamma, lo smartphone non usa nemmeno il Pixel Neural Core per l’elaborazione delle immagini, affidandosi invece all’ISP presente nel SoC Qualcomm Snapdragon 765G. I test di DxOMark mostrano come la Google Camera da sola non basti più per essere al top del settore.

Circa un mese dopo averli presentati per il mercato cinese, Huami ha tenuto una conferenza di lancio in cui ha svelato le versioni Global dei nuovi smartwatch Amazfit GTS 2 e Amazfit GTR 2. Essi sono già disponibili in Italia al pre-ordine con disponibilità effettiva data per l’inizio di novembre.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 44 2020 con la nostra recensione di LG Velvet.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 45 2020.