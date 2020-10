5 tipi di app per riuscire a risparmiare ogni giorno

L’economia domestica è una vera e propria arte, che richiede destrezza, conoscenza e furbizia, dato che riuscire a risparmiare piccole cifre ogni giorno equivale a mettere in cassaforte, sul lungo periodo, una somma più che discreta. Non si tratta ovviamente di un’impresa facile, ma come sempre la tecnologia riesce a venirci incontro: esistono infatti molte applicazioni per smartphone che possono aiutarci a mettere da parte qualcosa ogni giorno. Vediamo dunque quali sono le migliori!

App di finanza personale

Per prima cosa, ci sono app che ci permettono di tracciare qualsiasi movimento finanziario dei nostri conti correnti. L’utilità è semplice da comprendere: grazie a questi applicativi, infatti, è possibile avere una panoramica completa delle entrate e delle uscite, per tracciare dei bilanci e per capire dove possiamo intervenire per tagliare i costi. Inoltre, integrano una serie di funzioni di monitoraggio molto avanzate, che permettono di facilitare il tutto.

App per scansionare scontrini e ricevute

Sui vari store dei sistemi operativi mobile si possono trovare varie app per tenere come sempre il conto delle spese, ma stavolta agendo sugli scontrini, anche quelli elettronici, e sulle ricevute fiscali. Come funzionano? Permettono di scannerizzare questi documenti grazie alla fotocamera dello smartphone, così da creare un vero e proprio archivio, consultabile in qualsiasi momento e riassunto in un file Excel.

App per monitorare i consumi

Innanzitutto, le maggiori voci di spesa in casa sono quelle legate alle bollette, quindi è d’obbligo imparare a risparmiare sui consumi. Monitorarli, dunque, vuol dire avere sempre il polso della situazione, e la possibilità di intervenire per limitare le spese. Ancora una volta ci pensa la tecnologia mobile ad aiutarci, per merito delle aziende di fornitura elettrica che, come Acea ad esempio, consentono di monitorare i consumi tramite le app proprietarie. In questo modo sarà possibile tenere conto di tutti i consumi e limitarli nel momento del bisogno.

App per trovare le offerte dei supermercati

Chi bazzica spesso i supermercati sa bene che la spesa intelligente è uno dei principali must per risparmiare, perché grazie alle offerte e agli sconti si possono risparmiare davvero tanti soldi. Per fortuna, ci sono delle applicazioni per smartphone che danno la possibilità di individuare immediatamente le offerte dei supermercati più convenienti, con un semplice tap sul display. Grazie a queste applicazioni infatti non si risparmiano solo soldi, ma anche tempo e fatica.

App per tracciare le piccole spese

I risparmiatori hanno imparato sulla propria pelle che sono le piccole spese a “far saltare il banco”. Spesso tendiamo a sottovalutarle ma, un euro dopo l’altro, l’ammontare di questi costi si fa sempre più ampio. Esistono però delle app che aiutano a tracciare le piccole spese, dal caffè al tramezzino preso al bar, e che consentono quindi di identificare quei piccoli costi quotidiani che possiamo evitare portandoci ad esempio cibo e bevande da casa. Un centesimo dopo l’altro, possiamo risparmiare ottime cifre.

Le applicazioni che possono aiutarci a risparmiare sono davvero tantissime: basta semplicemente scegliere quella che secondo noi può aiutarci di più in base alle nostre esigenze.