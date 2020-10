Google lancia l’app Android TV Data Saver

Nonostante la maggior parte delle Smart TV, quando utilizzate via internet, siano connesse a una rete WiFi, ciò non vuol dire che il modem sia dotato di una connessione ADSL/Fibra con piano dati illimitato. Sono infatti molti coloro che utilizzano un hotspot mobile per far accedere la Smart TV ad internet. A questo proposito, vi segnaliamo che Google ha appena lanciato l’app Android TV Data Saver per ridurre il consumo dati su Android TV.

Con molti produttori che vedono Android TV come il sistema operativo perfetto per i loro prodotti di streaming, la domanda è in aumento per nuove funzionalità. Inoltre, per coloro che amano guardare i contenuti in streaming ma non sono su un piano dati illimitato, questa app potrebbe rappresentare un vantaggio non da poco.

Nel suo complesso, Android TV Data Saver funziona in modo simile a Google Chrome in modalità Lite: ai lettori multimediali viene chiesto di eseguire lo streaming a risoluzioni e bitrate inferiori per salvare quanti più dati possibile. Questo, a sua volta, rende anche più facile eliminare il buffering su connessioni più lente, portando gloriosi contenuti HD ad ancora più case in tutto il mondo.

Oltre alla compressione, Android TV Data Saver può anche essere configurata con notifiche sullo schermo per avvisare sul quantitativo di dati usati, in maniera simile alla funzione presente su Android per smartphone. C’è anche una comoda funzione per semplificare il processo di collegamento a un hotspot mobile.

Nel caso foste interessati al download dell’app sul vostro set-top-box o sulla vostra Smart TV con a bordo Android TV, vi basterà cliccare sul link sottostante che vi riporterà sulla pagina dedicata del Play Store:

Android TV Data Saver | Download

VIA