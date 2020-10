Sony aggiorna l’app PlayStation su Android con novità importanti legate a PS5

In previsione del lancio della PlayStation 5 il 12 novembre, Sony ha introdotto un grande aggiornamento alla sua app PlayStation per Android e iOS. L’aggiornamento introduce un’interfaccia utente completamente rinnovata, supporto per chat vocale, integrazione nativa del PlayStation Store e ciò che Sony sostiene essere un’esperienza molto più raffinata.

L’app PlayStation riprogettata è in fase di lancio a livello globale ed è disponibile per Android 6.0 e versioni successive. Il changelog dell’aggiornamento recita:

L’app PlayStation presenta un’interfaccia utente aggiornata, inclusa una schermata iniziale aggiornata che consente agli utenti di vedere a cosa stanno giocando i loro amici e anche di accedere ai dettagli sui giochi giocati di recente.

L’app Messaggi PS è stata integrata nell’app PS, rendendo più facile restare in contatto con gli amici. Di conseguenza, l’app Messaggi PS verrà interrotta.

Gli utenti possono creare gruppi di gruppo dall’app PS e anche chat vocale con un massimo di 15 persone.

Il PS Store è ora nativo per l’app PS, offrendo agli utenti un’esperienza di acquisto più rapida e fluida. Gli utenti possono scaricare da remoto giochi e componenti aggiuntivi direttamente su PS4 e PS5.

Quando la PS5 sarà disponibile, gli utenti potranno avviare giochi da remoto, gestire lo spazio di archiviazione e altro ancora direttamente dall’app PS.

Chiaramente Sony fa notare anche che per usare questa app è richiesto un account Sony Entertainment Network. Inoltre, per usare alcune delle funzioni di questa app è necessaria una PS4.

L’aggiornamento dell’app PlayStation sta venendo rilasciato qualche giorno dopo quello dell’app PS Remote per lo streaming locale verso smartphone e tablet Android, anch’essa aggiornata in salsa PS5.

