Amazfit GTS 2 e GTR 2 ufficiali in Italia: specifiche e prezzi

A distanza di circa un mese dopo averli presentati per il mercato cinese, Huami ha tenuto una conferenza di lancio in cui ha svelato le versioni Global dei nuovi smartwatch Amazfit GTS 2 e Amazfit GTR 2. Essi sono già disponibili in Italia al pre-ordine con disponibilità effettiva data per l’inizio di novembre.

Segnaliamo che le caratteristiche interne sono praticamente identiche fra i due modelli mentre a cambiare è l’estetica (GTR 2 è rotondo mentre GTS 2 è quadrato).

Amazfit GTS 2 e GTR 2: specifiche tecniche

Amazfit GTS 2 è la nuova proposta di smartwatch quadrato dell’azienda ed arriva con un display AMOLED da 1,65 pollici, rivestimento in carbonio per migliorare la resistenza ai graffi, risoluzione di 341PPI e luminosità che può raggiungere i 450nit.

Amazfit GTR 2 invece può contare su un display circolare AMOLED 3D da 1,39 pollici, rivestimento in carbonio per migliorare la resistenza ai graffi, una luminosità massima di 450 nit e risoluzione di 328 PPI.

In entrambi poi troviamo 4 GB di memoria interna (fino a 600 canzoni), supporto all’assistente vocale Alexa (unica differenza dalla versione cinese che invece equipaggia XiaoAI) e anche al sensore ottico BioTracker 2 PPG, mentre la connettività è data dal supporto al WiFi, Bluetooth, NFC (non dovrebbe supportare Google Pay) e GPS con supporto GLONASS e Beidou.

Segnaliamo che Amazfit GTR 2 è disponibile in due versioni differenti:

Modello classico che viene fornito con un corpo in acciaio inossidabile e cinturino in pelle.

Modello sportivo che utilizza un corpo in lega di alluminio con cinturino in silicone.

Disponibilità e prezzi ITA

Huami ha annunciato che la disponibilità italiana è data per la settimana prossima per quanto riguarda Amazfit GTS 2 mentre per il 9 novembre per il modello Amazfit GTR 2.