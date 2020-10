OnePlus Nord N10 5G e Nord N100 ufficiali: specifiche e prezzi ITA

Dopo aver fatto tornare aria di flagship killer con OnePlus Nord, il colosso cinese ha esteso questa serie di smartphone abbracciando anche la fascia bassa e quella media con i nuovi OnePlus Nord N10 5G e Nord N100.

Si tratta di due smartphone molto simili nell’aspetto ma che, negli interni, hanno alcune differenze chiavi che li pongono in diverse fasce di mercato (così come anche il prezzo di vendita). Dal sensore di impronte capacitivo sulla scocca posteriore alla fotocamera anteriore posta in un foro in alto a sinistra, passando per le fotocamere posteriori “a semaforo”, esteticamente c’è molto di condiviso.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche, troviamo differenze considerevoli:

Schede tecniche

OnePlus Nord N10 5G

Display : 6,49″, FHD+, refresh rate a 90Hz

: 6,49″, FHD+, refresh rate a 90Hz Sistema operativo : OxygenOS 10.5 basato su Android 10

: OxygenOS 10.5 basato su Android 10 SoC : Qualcomm Snapdragon 690 5G

: Qualcomm Snapdragon 690 5G Memoria : 6 GB di RAM LPDDR4x 128GB di storage UFS 2.1 (espandibile tramite microSD fino a 512 GB)

: Fotocamera posteriore quadrupla : 64MP (grandangolare) con supporto a video in 4K e Super Slow Motion 8MP (ultra grandangolare) 2MP macro 2MP monocromatico

: Fotocamera anteriore : 16 MP

: Batteria : 4.300 mAh con Warp Charge 30T

: 4.300 mAh con Warp Charge 30T Altro: 5G, USB-C, Bluetooth 5.1, NFC, jack audio da 3,5 mm

OnePlus Nord N100

Display : 6,52″, HD+, LCD

: 6,52″, HD+, LCD Sistema operativo : OxygenOS 10.5 basato su Android 10

: OxygenOS 10.5 basato su Android 10 SoC : Qualcomm Snapdagon 460

: Qualcomm Snapdagon 460 Memoria : 4GB di RAM LPDDR4x 64GB di storage UFS2.1 (espandibile con microSD fino a 256 GB)

: Fotocamera : Posteriore tripla: 13 MP + 2 Mp (macro)+ 2 MP (profondità) Anteriore: 8 MP

: Fotocamera anteriore : 8 MP

: 8 MP Batteria : 5.000 mAh con ricarica veloce da 18W

: 5.000 mAh con ricarica veloce da 18W Altro: 4G, Dual-SIM, USB-C, Bluetooth 5.0, jack audio da 3,5 mm

Prezzi e disponibilità

OnePlus Nord N10 5G sarà disponibile a fine novembre in Italia al prezzo di 349 euro (appena 50 euro meno del modello Nord originale) mentre OnePlus Nord N100 arriverà sempre a fine novembre al prezzo di 199 euro.

FONTE (1 – 2)