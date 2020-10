Top 5 Settimana 43 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 43 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 43 2020 parlando di Huawei. Dopo una serie quasi interminabile di tira e molla fatti di indiscrezioni e situazioni politiche e commerciali instabili, finalmente la serie Huawei Mate 40 è stata presentata ufficialmente. Si tratta di tre distinti smartphone (Huawei Mate 40, Mate 40 Pro e Mate 40 Pro+) anche se solo le versioni Pro arriveranno in Italia.

Dopo aver ottenuto un grande successo in Cina e in alcuni mercati asiatici, Vivo ha deciso di fare il grande passo ed espandere il proprio mercato anche in Europa (seguendo la stessa strada intrapresa da Xiaomi qualche anno fa). In particolare, in Italia è già disponibile il Vivo X51 5G, smartphone di fascia medio alta con focus sulla qualità fotografica.

Sembra proprio che la mossa di Apple di ritornare alle origini offrendo uno smartphone più compatto rispetto alla media abbia risvegliato l’interesse dei produttori Android. Tra questi c’è Redmi (consociata di Xiaomi) che si è dichiarata pronta per un possibile lancio di uno smartphone compatto.

Sin da quando a Huawei è stato vietato far affari con aziende americane e quindi i suoi smartphone non hanno più potuto installare i servizi Google (GMS), in rete sono stati scovati alcuni modi per ovviare a ciò attraverso una sana dose di modding. Tuttavia, fino a ora il processo non è mai stato semplice e immediato da attuare. Ma grazie alla nuova app Googlefier (sviluppata da un membro di XDA), le cose cambiano drasticamente.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 43 2020 con Google che ha annunciato che il servizio di pagamenti Google Pay è ora compatibile anche con i conti e le carte distribuite in Italia da Banca 5, Curve OS Limited e FIDEURAM.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 44 2020.