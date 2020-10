OnePlus 8T messo a nudo da JerryRigEverything: doppia batteria e sistema termico particolare

Dopo averlo messo alla prova con alcuni stress test da cui è uscito molto bene, lo youtuber JerryRigEverything ha effettuato un teardown del nuovo OnePlus 8T rivelandone gli interni e svelandone alcune curiosità.

Il nuovo video mostra la presenza di due batterie combinate, ciascuna con una capacità di 2.200 – 2.250 mAh. È questa soluzione che permette il funzionamento della ricarica cablata da 60 W del telefono, suddividendo l’energia elettrica in due batterie e prevenendo un eccessivo calore. Questo non era un segreto, ma è comunque interessante da vedere in video.

Il resto del teardown non è troppo inusuale, tranne per il fatto che OnePlus 8T utilizza un’abbondante quantità di pasta termica attorno alla scheda madre, alla batteria e ai moduli della fotocamera. La pasta, insieme al sistema di raffreddamento a camera di vapore, dovrebbe aiutare a mantenere il telefono a temperature più basse per periodi più lunghi (utile soprattutto quando la CPU e la GPU vengono usate al massimo, come ad esempio nel gaming).

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare brevemente le caratteristiche tecniche di OnePlus 8T e del perché in molti lo ritengono non un miglioramento del modello OnePlus 8 ma più un complemento:

Dimensioni e peso: 160,7×74,1×8,4mm 188 grammi

Display: Fluid AMOLED da 6,55″ 2400×1080, rapporto 20:9, 402ppi, 1.100 nit, refresh rate 120Hz, supporto sRGB e Display P3, Corning Gorilla Glass

Fluid AMOLED da 6,55″ 2400×1080, rapporto 20:9, 402ppi, 1.100 nit, refresh rate 120Hz, supporto sRGB e Display P3, Corning Gorilla Glass SoC: Qualcomm Snapdragon 865 con GPU Adreno 650 e modem 5G Qualcomm Snapdragon X55

Qualcomm Snapdragon 865 con GPU Adreno 650 e modem 5G Qualcomm Snapdragon X55 Memoria: 8/12GB di RAM LPDDR4X 128/256GB interna UFS 3.1

Sensore delle impronte digitali integrato nel display

integrato nel display Connettività: Dual SIM, 5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.1 con supporto aptX e aptX HD, LDAC e AAC, NFC, USB 3.1 Gen1 Type-C, GPS L1+L5 Dual Band, Glonass, Galileo E1+E5a Dual Band, Beidou, SBAS

5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.1 con supporto aptX e aptX HD, LDAC e AAC, NFC, USB 3.1 Gen1 Type-C, GPS L1+L5 Dual Band, Glonass, Galileo E1+E5a Dual Band, Beidou, SBAS Audio: 2x speaker stereo con supporto Dolby Atmos

2x speaker stereo con supporto Dolby Atmos Batteria: 4.500 mAh ricarica rapida Warp Charge 65W (10V/6,5A)

4.500 mAh ricarica rapida Warp Charge 65W (10V/6,5A) Fotocamera anteriore: 16MP Sony IMX471, pixel da 1,0um, EIS, f/2,4

16MP Sony IMX471, pixel da 1,0um, EIS, f/2,4 Fotocamere posteriori: 48MP Sony IMX586, pixel da 0,8um, OIS, EIS, f/1,7 e PDAF+CAF 16MP grandangolare Sony IMX481, FOV 123°, f/2,2 5MP macro 3cm 2MP monocromatica

Sistema operativo: OxygenOS basato su Android 11

OxygenOS basato su Android 11 Colorazioni: Aquamarine Green, Lunar Silver

VIA FONTE