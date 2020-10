Top 5 Settimana 42 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 42 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 42 2020 parlando di OnePlus 8T. Lo smartphone in questione è stato presentato ufficialmente e, come ci si aspettava, non apporta rivoluzioni rispetto ai modelli 8 e 8 Pro. Ma il prezzo della versione base è interessante.

Rimaniamo in casa OnePlus perché i modelli 8 e 8 Pro si aggiornano alla OxygenOS 11 basata su Android 11. Ad oggi non è ancora disponibile l’aggiornamento OTA, per cui potete attendere che il vostro OnePlus 8 o 8 Pro riceva la notifica di aggiornamento OTA nei prossimi giorni oppure potete scaricare il file, caricarlo sullo smartphone e installarlo tramite sideload.

Apple ha lanciato iPhone 12 Mini con un display da 5,4 pollici che però, sfruttando la tecnologia di laminazione del display, curvatura interna e riduzione delle cornici, ha delle dimensioni generali inferiori rispetto ad iPhone SE 2020 con display da 4,7 pollici. Riuscirà qualche produttore di smartphone Android a trarre ispirazione da questo?

Huawei sarebbe in trattativa con diverse società cinesi, fra cui TCL e Xiaomi, per un potenziale accordo utile a vendere tutto o parte del business degli smartphone Honor.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 42 2020 con Android Auto. All’inizio di questa estate, Google ha annunciato nuove categorie di app in arrivo su Android Auto. Da qualche ora a questa parte, gli sviluppatori di tutto il mondo possono iniziare a sviluppare queste categorie di app con la open beta della Android for Cars App Library.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 43 2020.