OnePlus 8T presentato ufficialmente: specifiche e prezzi ITA

OnePlus 8T è stato presentato ufficialmente e, come ci si aspettava, non apporta rivoluzioni rispetto ai modelli 8 e 8 Pro. In effetti, non apporta nemmeno tante migliorie ma può venir considerato per la maggior parte una sorta di versione parallela con qualche caratteristica tecnica differente.

In particolare, rispetto alla versione Pro si ha un display più piccolo (6,55″ vs 6,78″) e meno risoluto (“solo” FHD+ su 8T). Di contro però, il pannello Fluid AMOLED adotta frequenza di aggiornamento massima di 120Hz.

Stranamente su OnePlus 8T si è deciso di fare un passo indietro sul fronte della RAM, ora LPDDR4X invece di LPDDR5 presente su 8 Pro. Al contrario però, lo storage di archiviazione è passato a essere di tipo UFS 3.1.

OnePlus 8T – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 160,7×74,1×8,4mm 188 grammi

Display: Fluid AMOLED da 6,55″ 2400×1080, rapporto 20:9, 402ppi, 1.100 nit, refresh rate 120Hz, supporto sRGB e Display P3, Corning Gorilla Glass

Fluid AMOLED da 6,55″ 2400×1080, rapporto 20:9, 402ppi, 1.100 nit, refresh rate 120Hz, supporto sRGB e Display P3, Corning Gorilla Glass SoC: Qualcomm Snapdragon 865 con GPU Adreno 650 e modem 5G Qualcomm Snapdragon X55

Qualcomm Snapdragon 865 con GPU Adreno 650 e modem 5G Qualcomm Snapdragon X55 Memoria: 8/12GB di RAM LPDDR4X 128/256GB interna UFS 3.1

Sensore delle impronte digitali integrato nel display

integrato nel display Connettività: Dual SIM, 5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.1 con supporto aptX e aptX HD, LDAC e AAC, NFC, USB 3.1 Gen1 Type-C, GPS L1+L5 Dual Band, Glonass, Galileo E1+E5a Dual Band, Beidou, SBAS

5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.1 con supporto aptX e aptX HD, LDAC e AAC, NFC, USB 3.1 Gen1 Type-C, GPS L1+L5 Dual Band, Glonass, Galileo E1+E5a Dual Band, Beidou, SBAS Audio: 2x speaker stereo con supporto Dolby Atmos

2x speaker stereo con supporto Dolby Atmos Batteria: 4.500mAh ricarica rapida Warp Charge 65W (10V/6,5A)

4.500mAh ricarica rapida Warp Charge 65W (10V/6,5A) Fotocamera anteriore: 16MP Sony IMX471, pixel da 1,0um, EIS, f/2,4

16MP Sony IMX471, pixel da 1,0um, EIS, f/2,4 Fotocamere posteriori: 48MP Sony IMX586, pixel da 0,8um, OIS, EIS, f/1,7 e PDAF+CAF 16MP grandangolare Sony IMX481, FOV 123°, f/2,2 5MP macro 3cm 2MP monocromatica

Sistema operativo: OxygenOS basato su Android 11

OxygenOS basato su Android 11 Colorazioni: Aquamarine Green, Lunar Silver

Prezzi e disponibilità

L’inizio delle vendite è prevista per il 20 ottobre sul sito web ufficiale e su Amazon. Il cambiamento non drastico delle specifiche e la rinuncia a qualcosina viene riflesso perfettamente nel listino prezzi: