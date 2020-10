YouTube Music: arriva una profonda integrazione con Android TV

Giusto in tempo prima della chiusura definitiva di Play Music (cosa che su Wear OS è avvenuta con netto anticipo) e la consacrazione di YouTube Music come unico servizio di streaming musicale dell’azienda, Google ha finalizzato delle modifiche molto interessanti che portano quest’ultimo ad avere un ruolo più importante sia nelle Smart TV in generale che, nello specifico, in Android TV.

YouTube Music è già disponibile su un’ampia varietà di dispositivi ma Google ha riconosciuto che c’è una carenza nel comparto Smart TV. Cercando di colmare tale mancanza, gli sviluppatori hanno preso alcune delle funzioni maggiormente apprezzate di Play Music e le hanno trasferite su YouTube Music.

Innanzi tutto YouTube Music ha adesso una propria applicazione separata da YouTube standard. Ricordiamo che Google ha aggiunto per la prima volta una scheda YouTube Music all’app YouTube principale delle Smart TV a luglio, anche se l’implementazione non è stata molto elegante.

Inoltre, adesso è possibile accedere alle playlist che sono state create o salvate nella raccolta, nonché a tutti i brani a cui si è dato un pollice in su. Anche la grafica di playlist e album è stata aggiornata per adattarsi meglio a uno schermo più grande (ricorda molto la stessa UI presente su smartphone).

Purtroppo una delle funzioni maggiormente apprezzate di Play Music è arrivata si su YouTube Music ma in esclusiva per Android TV. Stiamo parlando della possibilità di ascoltare la musica che è stata caricata sulla raccolta di Play Music. Non sappiamo come mai Google abbia preso questa decisione ma sicuramente non farà felici in pieno coloro che stanno meditando di passare da Play Music al nuovo servizio.

Su Android TV l’app adesso ha anche una riga di suggerimenti a disposizione da poter inserire all’interno della home screen, come mostrato in foto.

