Le migliori offerte dell’Amazon Prime Day 2020

In ritardo rispetto agli altri anni, l’Amazon Prime Day 2020 è finalmente arrivato e, come di consueto, ha portato con se moltissimi sconti che spaziano dall’elettronica al fai da te, dallo sport alla salute. In questo articolo ci focalizzeremo solo sulle migliori offerte riguardanti l’elettronica ma, per tutto il resto, potete cliccare qui e visualizzare tutte le offerte disponibili.

Amazon mette subito in chiaro le cose proponendo forti sconti sui propri prodotti legati alla smart home, fra cui gli smart speaker, gli smart display e i dongle per la riproduzione multimediale di contenuti in streaming:

Fire TV Stick 4K a 59 euro 39 euro | Link

| Link Echo Flex a 30 euro 15 euro | Link

| Link Echo Flex + Lampadina Philips Hue a 84 euro 34 euro | Link

| Link Echo Dot a 39 euro 19 euro | Link

| Link Echo Auto a 59 euro 34 euro | Link

| Link Echo Studio a 199 euro 149 euro | Link

| Link Echo Show a 229 euro 179 euro | Link

Chiaramente il Prime Day non è una vetrina solo per i prodotti Amazon ma riguarda anche i prodotti di altri brand. Eccovi dunque una carrellata delle migliori offerte su smartphone e accessori:

OPPO Find X2 Pro a 1199 euro 999 euro | Link

| Link Xiaomi Mi 10T Lite a 279 euro 249 euro | Link

| Link Samsung Galaxy Note20 a 827 euro 749 euro | Link

| Link BeatsX Wireless Auricolari a 99 euro 59 euro | Link

| Link Razer Hammerhead True Wireless a 99 euro 82 euro | Link

| Link Samsung Galaxy Buds+ a 109 euro 99 euro | Link

| Link Yi Home 1080p a 34 euro 19 euro | Link

| Link Huawei Band 4 a 29 euro 24 euro | Link

| Link Huawei Freebuds 3 a 110 euro 94 euro | Link

Vi ricordiamo che i prodotti “Venduti e Spediti da Amazon” godono di un periodo di reso esteso fino al 31 gennaio 2021.