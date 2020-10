Top 5 Settimana 41 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 41 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 41 2020 parlando di Google. La sottocommissione antitrust del Governo degli Stati Uniti ha recentemente affermato che Google ha creato un enorme impero di monopolio e che sarebbe opportuno adeguare le leggi attualmente in vigore per favorirne lo scorporamento. In realtà non solo Google è finita nell’occhio del ciclone ma anche Amazon, Apple e Facebook potrebbero essere sorvegliate attentamente nei prossimi mesi.

Rimaniamo in casa Google perché l’azienda ha confermato che Pixel 2 e 2 XL riceveranno il loro ultimo aggiornamento a dicembre. Dopo aver rilasciato Android 11 su questi due dispositivi, Google rilascerà un ultimo aggiornamento che includerà una serie finale di correzioni critiche.

Non potendo accedere più ai servizi Google, Huawei ha ormai formalizzato il proprio HarmonyOS 2.0, presentandolo durante l’ultima conferenza dedicata agli sviluppatori. Secondo nuove indiscrezioni emerse in rete alcuni smartphone Huawei con a bordo Android potrebbero essere aggiornati ad HarmonyOS. L’azienda non intende imporre il proprio sistema operativo agli utenti, per cui la scelta di passare da Android ad HarmonyOS sarà del tutto opzionale.

Il Samsung Galaxy Note 8 è appena uscito dal gruppo di smartphone che ricevono aggiornamenti mensili per passare al gruppo che riceve aggiornamenti trimestrali. Ma è comunque apprezzabile il fatto che Samsung non abbia ancora abbandonato il supporto software per uno smartphone che ha più di tre anni alle spalle.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 41 2020 con i nuovi FreeBuds Pro, auricolari True Wireless Stereo (TWS), disponibili ora all’acquisto in Italia a un prezzo consigliato al pubblico di 179,00 euro.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 42 2020.