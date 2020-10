Apprendete le basi della programmazione con Rabbids Coding!, nuovo gioco gratuito di Ubisoft

Ubisoft ha appena pubblicato sul Play Store di Android un nuovo gioco molto interessante ed educativo. Stiamo parlando di Rabbids Coding!, il cui scopo è insegnare le basi dei linguaggi di programmazione attraverso il divertimento.

Questo è un gioco educativo progettato per aiutare i bambini di età superiore ai 7 anni ad apprendere le competenze di programmazione di base. Il tutto viene presentato con una trama avvincente: dei fastidiosi Rabbids (conigli) hanno appena distrutto una stazione spaziale e quindi sarà compito del giocatore aggiustare le cose creando sequenze di comandi che rimuoveranno ogni Rabbid dalla stazione spaziale, uno per uno.

Il trailer qui sopra fornisce una rapida anteprima di cosa aspettarsi da Rabbids Coding! e, come potete vedere, il gioco offre un tema elegante che dovrebbe facilmente attirare i bambini. Meglio ancora, il gameplay della rimozione dei Rabbid è in realtà piuttosto divertente. Sebbene il gameplay di Rabbids Coding sia piuttosto semplice, è comunque un titolo divertente che introduce i giocatori ai concetti di programmazione sequenziale, loop e condizioni.

Se avete un bambino interessato alla programmazione, o forse vorreste spingerlo in quella direzione, Rabbids Coding! è un buon punto di partenza. Sebbene il gioco in realtà non fornisca lezioni specifiche per la programmazione, i concetti fondamentali sono lì, costituendo un solido trampolino di lancio per apprendere le basi.

Nel caso voleste scaricare gratuitamente (senza pubblicità e senza acquisti in-app) Rabbids Coding! sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

Rabbids Coding! | Download

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Android 12 semplificherà l’installazione di store di terze parti, aprendosi maggiormente e venendo incontro alle esigenze di sviluppatori ed utenti.

