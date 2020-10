Ecco gli smartphone Huawei che verranno aggiornati ad HarmonyOS

Non potendo accedere più ai servizi Google e venendo estromessa (in parte) anche dall’uso di Android, Huawei ha ormai formalizzato il proprio HarmonyOS 2.0 presentandolo durante l’ultima conferenza dedicata agli sviluppatori. Oltre a svelarne le particolarità a livello di funzionamento, ha anche stilato una roadmap dei vari passi che il sistema operativo terrà prima di arrivare definitivamente sul mercato. A questo proposito, una nuova indiscrezione emersa in rete ha indicato quali saranno gli smartphone Huawei a essere aggiornati ad HarmonyOS.

Stando a questa indiscrezione, gli smartphone alimentati dal nuovo SoC Kirin 9000 a 5 nm apparentemente saranno i primi a ottenere il sistema operativo casalingo di Huawei. La società presumibilmente ha solo poche unità del chip (atteso all’IFA 2020 ma non ancora annunciato) e sono riservate ai prossimi telefoni Mate 40.

Successivamente toccherà ai modelli che equipaggiano il SoC Kirin 990 5G, ovvero quelli della serie Mate 30, della linea P40, Mate Xs, Nova 6 5G, Honor 30 e Honor V30 Pro. A seguire toccherà ai dispositivi basati su Kirin 990 4G, Kirin 985, Kirin 980 e Kirin 820.

nfine, HarmonyOS sarà apparentemente disponibile per gli smartphone con a bordo Kirin 810 e Kirin 710. Stranamente il Kirin 970, che alimenta Mate 10 e Serie P20, a quanto pare non è nella lista.

Ad ogni modo, Huawei non intende imporre il proprio sistema operativo agli utenti, con la scelta di passare da Android ad HarmonyOS che sarà del tutto opzionale e a discrezione degli utenti. Non sappiamo se verrà anche offerta l’opzione per tornare indietro ad Android una volta installato HarmonyOS.

In attesa di scoprire se quest’indiscrezione è veritiera o meno, vi vogliamo ricordare che Huawei FreeBuds Pro sono arrivati in Italia a 179 euro con ANC e design molto particolare.

