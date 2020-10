Qualcomm Snapdragon 875 verrà annunciato il 1° dicembre

Qualcomm ha iniziato a spedire degli inviti per un evento di due giorni (solo online) fissato per il 1° dicembre. Pur non avendo svelato alcun dettaglio, è molto probabile che all’appello vi sia la presentazione del nuovo SoC top di gamma Qualcomm Snapdragon 875.

Il Qualcomm Snapdragon 875 porterà con se diverse novità molto interessanti. Innanzi tutto, sarà il primo nel catalogo di Qualcomm a essere prodotto a 5nm dalle fabbriche di samsung (non sarà il primo in assoluto, visto che il chip A14 Bionic di Apple ha già esordito su iPad Air) e, allo stesso tempo, sarà anche il primo a poter utilizzare l’architettura Cortex-X1 per uno dei core della CPU (in abbinata a 3 core Cortex-A78 e a 4 corte Cortex-A55).

Nonostante avere un SoC molto più potente e più efficiente sia interessante, lo stesso farà alzare decisamente il costo dei nuovi smartphone.

Sembra infatti che il Qualcomm Snapdragon 875 arriverà a costare fino a 250 dollari per gli OEM interessati, a fronte di un prezzo che oscilla fra i 150 e i 160 dollari per il Qualcomm Snapdragon 865. Insomma, un aumento di 100 dollari che inevitabilmente verrà pagato dal consumatore finale.

A contribuire all’aumento deciso del prezzo ci sarebbero diversi fattori: dal processo produttivo a 5nm più costoso di Samsung (il contratto di produzione sembra sia stato stipulato con un compenso di 850 milioni di dollari) che permetterà di avere fino a 171,3 milioni di transistor per mm2 (rispetto ai 96,5 milioni del modello 865 prodotto a 7nm) al modem 5G integrato che ha necessitato di molto sviluppo e ottimizzazione.

Ad ogni modo, al momento non è chiaro se Qualcomm abbia in programma di annunciare anche altri chip durante l’evento. La società sta apparentemente lavorando al suo primo chip da 6 nm denominato Snapdragon 775G, successore dello Snapdragon 765G e con diverse similitudini con il modello 875.

VIA