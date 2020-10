Google Pixel 5 mostrato nella prima video recensione

I problemi che Google sta avendo con il far rispettare le regole e non far trapelare informazioni leaked sui suoi prodotti sono moltissimi e non sembra che stiano finendo. Dopo aver scoperto praticamente tutto sui nuovi Pixel lanciati qualche giorno fa, grazie a una svista da parte di Vodafone UK abbiamo avuto modo di dare un’occhiata alla prima video recensione di Google Pixel 5.

Lo YouTuber britannico totallydubbedHD ha pubblicato un paio di video con un Pixel 5 fornitogli da Vodafone UK, dando al grande pubblico il primo vero sguardo al telefono. totallydubbedHD ha spiegato che il telefono gli è stato fornito da Vodafone UK senza alcun embargo o NDA divulgato, il che significa che è praticamente libero di postare tutto ciò che vuole sul telefono senza alcuna data minima da rispettare.

Finora ha pubblicato due video, il primo dei quali funge da hands-on che esamina tutti gli aspetti del Google Pixel 5. Il secondo è un video di follow-up in cui affronta le domande che le persone sui social media gli hanno posto al riguardo.

I video sono chiaramente in inglese ma permettono comunque di dare una prima occhiata al nuovo “top di gamma” 2020 di Google. Ricordiamo comunque che noi italiani possiamo osservare il Pixel 5 solo da lontano, visto che Google ha deciso di non commercializzare il prodotto in Italia (non sembra che l’Italia sia un mercato giusto per i Pixel o forse non hanno buone aspettative a livello generale, visto che hanno previsto di venderne solo 800.000 in tutto il resto del 2020).

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Google Play Services for AR (ARCore) è stato aggiornato col supporto di 26 nuovi smartphone.

