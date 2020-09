Usare Spotify Connect è ancora più facile ora

L’integrazione che i servizi di streaming musicale hanno con smart speaker e impianti HiFi fa si che, direttamente dall’applicazione, sia possible inviare il link del contenuto in riproduzione verso questi dispositivi e utilizzarlo, allo stesso tempo, come un vero e proprio telecomando (la funzione viene chiamata genericamente Cast). Spotify ha fatto del suo Connect un marchio di fabbrica negli anni e, attraverso l’ultimo aggiornamento alla sua app per Android, sta semplificando il modo che gli utenti hanno per riprodurre la musica (e i podcast) su altri dispositivi compatibili.

Attualmente l’icona per poter accedere a Spotify Connect (Cast) è presente solo all’interno della schermata “In Riproduzione”, ovvero dove sono anche presenti i pulsanti per il controllo della riproduzione. Nella nuova versione dell’app però, tale icona sta venendo aggiunta anche nella barra di riproduzione inferiore che appare quando si naviga per l’app alla ricerca di musica mentre si sta già ascoltando qualcosa. Negli screenshot qui in basso si vede chiaramente l’aggiunta.

All’apparenza potrebbe non sembrare una grossa novità e tecnicamente non lo è. Tuttavia, questa scorciatoia rende incredibilmente più semplice trasferire la riproduzione musicale da un dispositivo all’altro in maniera fluida e senza difficoltà.

Tra l’altro, questa non è la sola funzione a cui gli sviluppatori di Spotify hanno lavorato. Ricordiamo che sono state trovate tracce della possibilità di far scaricare i brani sulla memoria interna degli smartphone anche agli utenti Free, permettendone però l’ascolto solo per 30 minuti al giorno (funzione ancora non presente ma di cui sono state buttate già le basi).

Ad ogni modo, nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

