Amazon Prime Day 2020 ufficiale il 13 e 14 ottobre

Inizialmente previsto in estate come ogni altro anno, l’Amazon Prime Day nel 2020 ha dovuto fare i conti con un’epidemia di coronavirus che, per via del lockdown imposto praticamente in ogni nazione, ha sovraccaricato di richieste i sistemi di Amazon.

Per questa ragione, l’Amazon Prime Day 2020 è stato rimandato e ora abbiamo la data ufficiale: il 13 e il 14 ottobre, proprio a ridosso delle altrettanto solite Black Friday e Cyber Monday di novembre.

“Quest’anno Prime Day è l’opportunità perfetta per i clienti Amazon Prime di acquistare tutto ciò che desiderano, in totale comodità da casa propria e, perché no, anche di anticipare gli acquisti di Natale, così da avere ancora più tempo da trascorrere con la propria famiglia e i propri cari durante le festività e il periodo che le precede”, afferma Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. “Nel corso di questo anno senza precedenti, ci impegniamo a rendere questo Prime Day il migliore di sempre per le piccole e medie imprese e siamo entusiasti che i clienti Amazon Prime di tutto il mondo scoprano nuovi modi per supportare gli imprenditori locali e risparmiare su tutto ciò di cui hanno bisogno e che amano.”

Amazon Prime Day 2020: le offerte sui servizi Amazon

Per il momento non siamo a conoscenza delle offerte che ci saranno ma è molto probabile aspettarsi forti sconti su tutti i prodotti Echo e Fire TV. Inoltre, anche i servizi che Amazon mette a disposizione ai suoi utenti saranno messi in sconto e, in questo caso, sappiamo già di quanto: