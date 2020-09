Samsung Galaxy S20 FE ufficiale: specifiche e prezzi ITA

Durante l’ultimo evento Unpacked virtuale, Samsung ha ufficialmente presentato l’ultima aggiunta alla linea di smartphone Galaxy S20. Si tratta di Samsung Galaxy S20 FE, il quale va ad aggiungersi a S20, S20+ e S20 Ultra.

Il suffisso FE del nuovo modello è inedito e sta per “Fan Edition“. Durante la presentazione infatti l’azienda non ha fatto altro che esaltare la maniera in cui sono stati presi in considerazione i feedback degli utenti nel realizzare il nuovo top di gamma.

Certo, questo nuovo modello porta con sé lo stesso SoC della versione standard (Exynos 990 per la versione 4G e Snapdragon 865 per la versione 5G) ma lima parecchio molte altre caratteristiche, ponendolo un gradino più in basso rispetto agli altri.

Samsung Galaxy S20 FE: scheda tecnica

Dimensioni e peso: 159,8×74,5×8,4mm 190 grammi

Display: Super AMOLED da 6,5″ piatto 20:9, risoluzione FHD+, 407ppi, foro centrale per la fotocamera da 32MP, frame rate fino a 120Hz, Corning Gorilla Glass 3

Super AMOLED da 6,5″ piatto 20:9, risoluzione FHD+, 407ppi, foro centrale per la fotocamera da 32MP, frame rate fino a 120Hz, Corning Gorilla Glass 3 Sensore delle impronte digitali: integrato nel display

integrato nel display SoC: 4G: Exynos 990 (Dual Core 2.73GHz + Dual Core 2.5GHz + Quad Core 2GHz) 5G: Snapdragon 865 (One Core 2.8GHz + Triple Core 2.4GHz + Quad Core 1.8GHz)

Memoria: 6GB di RAM 128GB interna UFS 3.1

Fotocamere posteriori: 12MP, f/1,8, pixel da 1,8um, FOV 79°, 1/1,76″, AF a doppio rilevamento di fase, OIS 12MP grandangolare a 123°, f/2,2, pixel da 1,12um, 1/3,0″ 8MP tele con zoom ottico 3x, FOV 33°, f/2,0, pixel da 1um, AF, OIS, 1/4,5″

Fotocamera anteriore: 32MP, f/2,0, FOV 81°, pixel da 0,8um, 1/2,74″, AF

32MP, f/2,0, FOV 81°, pixel da 0,8um, 1/2,74″, AF Connettività: 5G (Non-Standalone (NSA), Sub6 / mmWave)/LTE (a seconda del modello), WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, DeX wireless

5G (Non-Standalone (NSA), Sub6 / mmWave)/LTE (a seconda del modello), WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, DeX wireless Batteria: 4.500 con ricarica rapida a 25W e ricarica wireless a 15W (supporta la ricarica wireless inversa)

4.500 con ricarica rapida a 25W e ricarica wireless a 15W (supporta la ricarica wireless inversa) Certificazione: IP68

IP68 Sistema operativo: Android 10 con OneUI 2.5

Prezzi e disponibilità

Samsung Galaxy S20 FE sarà disponibile nelle colorazioni arancio, lavanda, rosso e verde su Samsung.com e nei negozi fisici e online a partire dal 2 ottobre 2020 nella versione 4G ad un prezzo consigliato di 669 euro e, solo su Samung.com e Amazon, nella versione 5G ad un prezzo consigliato di 769 euro.

Chi lo pre-ordinerà il 1° ottobre potrà ricevere in omaggio la nuova smartband Galaxy Fit2 oppure 3 mesi dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate (con xCloud compreso) e il Game Controller dedicato.