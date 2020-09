LineageOS 17.1 disponibile per Pixel 3a XL | Download e Guida

Espandendo ancora la disponibilità della LineageOS 17.1, gli sviluppatori hanno aggiunto ufficialmente il supporto per il Pixel 3a XL. Con la disponibilità di LineageOS 17.1 per Pixel 3a XL, il team di sviluppo ora supporta praticamente tutti gli smartphone lanciati da Google ad eccezione del più recente, il Pixel 4a (per cui immaginiamo la compilazione della ROM è in fase di lavorazione).

Ci teniamo a ricordare che LinageOS è un progetto open source. Anche se moltissime versioni non ufficiali di LineageOS 17.1 basate su Android 10 sono disponibili da mesi (proprio perché chiunque può scaricare il codice e modificarlo adattandolo alle proprie esigenze), il team di sviluppo ufficiale è solo da qualche settimana che si sta approcciando al rilascio delle versioni “ufficiali”.

Per installare la ROM sul vostro smartphone, vi servono il bootloader sbloccato e una recovery custom come la TWRP. Se avete questi requisiti, la guida passo passo all’installazione di LineageOS 17.1 la trovate qui di seguito:

Effettuare un Nandroid backup in caso di eventuali problemi (la nostra guida passo passo)

Scaricare le ROM in formato .zip e le Google Apps in formato .zip

Riavviare lo smartphone in modalità recovery (tasto di accensione più tasto volume su)

Effettuare il wipe di dalvik, cache, data e system

Flashare prima la ROM e poi le Google Apps

Riavviare

È bene ricordare che l’installazione di una Custom ROM e il precedente sblocco del bootloader e installazione di una recovery custom vanno ad invalidare la garanzia legale del produttore.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che LineageOS 17.1 è disponibile anche su OnePlus One, grazie alla quale lo smartphone è risorto dalle ceneri.