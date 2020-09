Top 5 Settimana 38 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 38 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 38 2020 parlando di Huawei Mate 40. L’unione di una serie di fattori (dal ban commerciale alla pandemia da covid-19) dovrebbe portare alla presentazione e al lancio della nuova serie di smartphone Huawei Mate 40 solamente per i mercati asiatici nel 2020, prima di spostarsi con una commercializzazione globale dal 2021. Un momento molto difficile per l’azienda cinese che in futuro potrebbe avere problemi anche con la produzione di nuovi smartphone.

OPPO ha annunciato ufficialmente la nuova ColorOS 11, ROM basata sul sistema operativo Android 11 che arriverà su ben 28 degli smartphone attualmente in catalogo (oltre ovviamente che su quelli che verranno lanciati in futuro).

Amazon Music dopo aver aggiunto la musica in HD e Ultra HD, ha aggiornato il servizio aggiungendo un’intera sezione dedicata ai podcast. Una chiara risposta a Spotify che sta spingendo moltissimo sullo sviluppo della sezione podcast all’interno del proprio servizio al fine di aumentare i suoi ricavi derivanti dalla pubblicità.

Durante lo scorso evento di presentazione, Apple non ha solo svelato dispositivi hardware di nuova generazione (due nuovi iPad e due nuovi Apple Watch) ma ha lanciato anche un bundle di servizi chiamato Apple One. Può interessare gli utenti Android? In parte si, se siete abbonati ad Apple Music o utilizzate servizi Apple su PC.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 38 2020 con un restyling dell’app Google Pay.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 39 2020.