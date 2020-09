Nvidia Shield TV Pro si aggiorna supportando GeForce NOW in 4K a 60fps

Gli sviluppatori di Nvidia hanno rilasciato un nuovo aggiornamento per l’app Nvidia Games disponibile sulle Nvidia Shield TV facendo leva sul nuovo chip e sugli algoritmi IA presenti nella versione Pro 2019 che permettono l’upscaling dei contenuti in 4K e portando il tutto anche su GeForce NOW. Ciò significa che, con la nuova versione software, i possessori di Nvidia Shield TV Pro 2019 possono godersi il servizio di game streaming GeForce NOW in 4K a 60fps (connessione permettendo).

Si tratta di un qualcosa di assolutamente sensazionale che molto probabilmente affonda le radici nella stessa tecnologia Deep Learning Super Sampling (DLSS) che Nvidia utilizza, nella sua versione 2.0, a bordo delle nuove GPU con architettura Turing e Ampere. In pratica, partendo da un flusso di gioco a bassa risoluzione, la IA è in grado di “indovinare” che tipo di informazioni sarebbero necessarie per migliorare la struttura dell’immagine e inserisce, di conseguenza, i corretti pixel al posto giusto.

Trattandosi di un sistema che fa l’upscaling dei contenuti dopo averli analizzati con gli algoritmi IA, è normale che vi sia della latenza aggiuntiva a quella già presente di per se su GeForce NOW. Il portavoce di Nvidia, Jordan Dodge, ha fatto però notare in un tweet che la società ha testato e ha trovato una latenza generata dall’upscaling di circa 1 o 2 frame nella maggior parte dei giochi.

Impact on latency is minimal (~1-2 frames in most cases).

AI upscaler on SHIELD Pro (2019) will work on GeForce NOW. It was announced as part of a recent software upgrade, and will be available via GeForce NOW update soon.

Tested on GeForce NOW, yes. Other testing in progress.

— Jordan (@sirjordandodge) September 16, 2020