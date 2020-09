Samsung annuncia “l’Unpacked for Every Fan”: Galaxy S20 FE in arrivo

Con l’impossibilità di effettuare un evento di presentazione di presenza, sembra proprio che Samsung si stia sbizzarrendo nel proporre eventi Unpacked ogni mese o due. Dopo quindi aver lanciato una serie di nuovi dispositivi fra cui il Note 20 e il Tab S7 all’inizio di agosto e il Galaxy Z Fold 2 all’inizio di settembre, ecco che ci aspetta un nuovo “Unpacked for Every Fan” per il 23 settembre, dove probabilmente verrà lanciato il Galaxy S20 FE (Fan Edition).

L’evento si terrà online il 23 settembre alle ore 19.00 (ora italiana), per cui la sua visione in diretta streaming sarà estremamente comoda come orario.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S20 FE, lo smartphone è stato protagonista di diverse indiscrezioni nel corso delle ultime settimane. Le specifiche sull’S20 FE non sono confermate a questo punto, ma si ritiene che sarà leggermente più grande del normale S20 in ogni dimensione e mantenga lo schermo a 120Hz visto su Note20 (anche se senza tecnologia Iris Ring).

Il Samsung Galaxy S20 FE dovrebbe essere alimentato dallo stesso Snapdragon 865, ma potenzialmente con meno RAM. Si dice anche che la batteria sia da 4.500 mAh, dando così al dispositivo un’autonomia migliore.

Anche la configurazione a tripla fotocamera posteriore sarà presumibilmente mantenuta, anche se con un teleobiettivo da 8 MP con zoom 3x invece del sensore da 48 MP dell’S20. Infine, lo smartphone dovrebbe arrivare in tre colorazioni differenti, ovvero Red, Cloud Navy e Lavender.

In attesa di scoprire che cos’ha in serbo per noi Samsung durante il nuovo evento Unpacked del 23 settembre, vi vogliamo ricordare che Huawei non solo non più accedere ai servigi di TSMC per la realizzazione dei chip ma neanche ai display di Samsung.

VIA