Top 5 Settimana 37 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 37 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 37 2020 parlando di Huawei. Sin da quando Huawei è stata posta nella lista nera dagli USA con l’impossibilità di fare nuovi affari con le aziende americane o che usano tecnologie americane, il colosso cinese è corso ai ripari iniziando lo sviluppo di HarmonyOS. L’azienda ha velocizzato le operazioni perché questo OS arriverà sul primo smartphone a partire dal 2021. Una scelta rischiosa ma in fondo doverosa viste le notevoli difficoltà che il ban USA sta causando all’azienda.

Motorola ha presentato ufficialmente la nuova generazione di smartphone flessibile: il nuovo modello si chiama Razr 5G. Le specifiche tecniche e il sistema di apertura e chiusura sono state migliorate, ma ad oggi questo tipo di smartphone sono ancora troppo costosi. Il nuovo Razr 5G sarà disponibile in Italia dalla seconda metà di settembre a partire da 1.599,99 euro.

Dopo una disponibilità limitata solo agli USA, Amazon Music HD è ora disponibile per la riproduzione in streaming anche in Francia, Italia, Spagna, Canada, Regno Unito, Germania, Austria e Giappone. Amazon Music HD offre ai clienti oltre 60 milioni di canzoni in alta definizione senza perdita di qualità.

Una delle limitazioni più fastidiose per coloro che usano Spotify nella sua versione Free da smartphone è il non poter scaricare la musica sulla memoria interna, ma sembra che il download della musica stia per arrivare anche sulla versione Free (con qualche limitazione).

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 37 2020 con l’apertura di Microsoft al mondo del modding.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 382020.