YouTube Music raggiunge quota 500 milioni di installazioni dal Play Store

Giusto in tempo prima di sostituire definitivamente Google Play Music, l’app del servizio di streaming musicale YouTube Music ha raggiunto quota 500 milioni di installazioni dal Play Store.

L’app esiste da circa mezzo decennio. È iniziata semplicemente come un nuovo modo di guardare video musicali su YouTube, ma è stato rilanciato nel 2018 come servizio di streaming musicale a tutti gli effetti con l’obiettivo finale di sostituire la controparte col brand Google Play.

Man mano che questo obiettivo si avvicina a diventare una realtà, YouTube Music si è ufficialmente unita al gruppo delle app che hanno superato il conteggio di 500 milioni di installazioni nel Play Store.

Questi grandi numeri però devono essere con le pinze: YouTube Music non ha certamente 500 milioni di utilizzatori. I numeri sono probabilmente una combinazione di circostanze, fra cui il fatto che sui dispositivi lanciati con Android 10 l’app è pre-installata al posto di Play Music (per cui il numero di download è decisamente inferiore); Google ha anche intensificato il marketing intorno alla transizione fra i due servizi, con gli abbonati a Play Music che hanno, anche per curiosità, scelto di scaricare l’app e vedere come va.

Insomma, nel mondo dei servizi di streaming musicali, YouTube Music è ancora molto dietro ad altri concorrenti come Spotify, Apple Music ed Amazon Music. E tra l’altro, nonostante la transizione sia imminente, il nuovo servizio continua a non avere la principale e sicuramente fra la più usata funzione presente su Play Music.

