Samsung Galaxy Fold Lite non arriverà a breve

Nonostante le prime tre versioni di smartphone flessibili di Samsung sono stati lanciati a prezzi decisamente alti, c’è molta attesa per avere il primo modello “Lite” che possa aprirsi maggiormente alla massa con un costo al di sotto dei 1000 euro. E non a caso il Samsung Galaxy Fold Lite è stato uno degli smartphone più rumoreggiati in queste settimane.

Secondo quanto riferito da queste indiscrezioni, il rilascio del Samsung Galaxy Z Fold Lite sarebbe previsto per il prossimo trimestre con un prezzo di partenza di circa 899 dollari negli Stati Uniti. Sembra un prezzo troppo buono per essere non è vero? E infatti, nuovi sviluppi tendono a indicare che ciò sia una notizia falsa.

Samsung ha usato i numeri di modello SM-FXXXX per tutti i suoi smartphone flessibili, inclusi Galaxy Fold e Galaxy Z Flip. Il cosiddetto Samsung Galaxy Fold Lite viene indicato come SM-F415F nel firmware, che si allinea perfettamente con quando descritto prima. Ma come ha affermato la redazione di SamMobile, questo da solo non dipinge il quadro completo: il dispositivo in fase di sviluppo è in realtà l’esatto opposto di un dispositivo flessibile.

Come accennato da una recente certificazione della Wi-Fi Alliance e confermato da SamMobile, il misterioso SM-F415F è in realtà il Galaxy M31 che Samsung ha lanciato all’inizio di quest’anno in India e in altri mercati in via di sviluppo. Quello smartphone è in genere collegato al numero di modello SM-M315F, ma per qualche motivo sconosciuto Samsung India ha recentemente iniziato a sviluppare il firmware per il prodotto con il numero di modello SM-F415F.

Tutte le specifiche Samsung Galaxy Fold Lite associate che sono state precedentemente individuate si allineano perfettamente con ciò che offre tale smartphone economico. Pertanto, ora è chiaro che non ci sono Galaxy Fold Lite in lavorazione, almeno non per il futuro prossimo.

