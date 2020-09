Come richiedere un rimborso sul Google Play Store

Rimborso Google Play Store – Esattamente come per l’acquisto di prodotti fisici, anche gli store di app e giochi permettono di richiedere un rimborso nel caso in cui l’acquisto non fosse stato di nostro gradimento. Nel caso del Google Play Store, la richiesta di rimborso può essere estesa anche all’acquisto di libri o anche al noleggio e all’acquisto di film.

Per gestire questi casi, Google consente agli utenti di richiedere il rimborso di acquisti dal Google Play Store, sia dalla versione per smartphone o tablet Android sia dalla versione web. In questa guida vi mostreremo i passaggi per richiedere un rimborso relativo a un acquisto qualsiasi sullo store.

Precisiamo che Google esamina manualmente la maggior parte delle richieste di rimborso del Play Store e non vi è alcuna garanzia che tutte le richieste porteranno a un effettivo ritorno dei soldi.

Seguite questa guida solo se siete certi di avere diritto a un rimborso (se avete acquistato un film, l’avete visto e poi chiedete un rimborso, questo non vi sarà concesso). Per una migliore possibilità di ottenere un rimborso con successo, assicuratevi di inviare la richiesta entro 48 dall’acquisto e, se si tratta di film o libri, senza aver usufruito del bene digitale.

Se avete effettuato l’acquisto per cui desiderate essere rimborsati oltre 48 ore prima, Google consiglia di contattare direttamente lo sviluppatore dell’app o del gioco.

Rimborsi sul Google Play Store

Chiedere un rimborso dallo smartphone

Aprire l’app Google Play Store e ricercare l’app, il gioco o il contenuto acquistato di cui volete essere rimborsati;

Nella schermata che vi si apre, invece dei soliti due tasti “Apri” e “Disinstalla”, vi comparirà la voce “Rimborso”

Una volta cliccato su “Rimborso”, vi si aprirà un pop-up in cui vi si chiede di confermare la scelta;

Chiedere un rimborso dalla versione web

Da un browser web per PC, recatevi su play.google.com/store/account (link);

Cliccate su “Cronologia di acquisti”;

Nel contenuto di cui volete un rimborso, cliccate su “Riporta un problema”;

Selezionate la motivazione sul perché state richiedendo un rimborso e poi cliccate su Richiedi;

VIA