APKMirror Installer sbarca su Android TV, rendendo semplice il sideloading

APK Mirror è la nostra scelta preferita quando vi dobbiamo orientare verso uno store alternativo al Play Store per scaricare un’app gratuita per Android. Oltre ad avere un ottimo “track record”, gli sviluppatori di APK Mirror mantengono sempre aggiornati il servizio. Dopo quindi aver rilasciato APKMirror Installer per gli smartphone e i tablet Android, ecco gli gli sviluppatori l’hanno fatto sbarcare anche su Android TV.

L’applicazione APKMirror Installer sarebbe potuta già essere presente su dispositivi Android TV, ma Google ha un processo di revisione aggiuntivo per le app di Android TV sul Play Store, il che ha richiesto l’implementazione di alcune piccole modifiche. Ad esempio, le app Android TV non possono visualizzare la maggior parte dei tipi di annunci, quindi la versione TV dell’app APKMirror è priva di pubblicità.

Nel caso voleste procedere al download di APKMirror Installer e iniziare a scaricare app senza appoggiarvi direttamente al Play Store (o come sistema per installare app Android non presenti sul Play Store perché non espressamente compatibili con la versione TV), vi basterà cliccare sul link sottostante per essere rimandati direttamente alla pagina dedicata sul Play Store.

APKMirror Installer | Download

In alternativa, potete ovviamente scaricare il file APK da installare manualmente attraverso il seguente link. Ricordate però di dover attivare i permessi per l’installazione di app provenienti da fonti sconosciute, ovvero tutte quelle scaricate al di fuori del Play Store.

APKMirror Installer | Download file APK

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che la nuova Chromecast 2020, la prima a essere dotata di Android TV (una nuova versione esclusiva del dongle), dovrebbe costare meno dell’attuale Chromecast Ultra.

VIA