La serie Samsung Galaxy S10 si aggiorna alla OneUI 2.5

A distanza di poco più di un mese dal rilascio delle patch di sicurezza del mese di agosto 2020, Samsung ha avviato il rilascio dell’aggiornamento alla OneUI 2.5 per tutta la serie di smartphone Samsung Galaxy S10.

In realtà non tutta la serie di modelli S10 sta venendo aggiornata: mentre il file OTA è in fase di rilascio per Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10 5G e Galaxy S10+, stranamente Samsung sta temporeggiando un po’ sul modello S10 Lite.

L’aggiornamento arriva con il numero di build G973FXXU8DTH7 / G973FOXM8DTH7 / G973FXXU8DTH7, con la cifra in grassetto diversa per il diverso modello S10. Si tratta di un aggiornamento massiccio che introduce diverse novità a livello funzionale e a livello visivo, motivo per cui ha una dimensione di ben 963 MB.

In particolare, con la OneUI 2.5 la nuova interfaccia utente apporta numerosi miglioramenti agli ex top di gamma del colosso coreano, prima fra tutte il supporto per Samsung Dex Wireless. Ci sono anche informazioni dettagliate sul Wi-Fi (se disponibili), adesivi Bitmoji su AOD, tastiera divisa in orizzontale e la funzione Pro Video è stata migliorata.

Nel caso non vi fosse ancora arrivata la notifica di aggiornamento, probabilmente è solo una questione di ore, visto che il rilascio sta avvenendo in maniera scaglionata nei vari mercati in cui gli smartphone sono disponibili.

Trattandosi di un aggiornamento massiccio, il nostro consiglio è quello di procedere al download sfruttando una connessione WiFi con piano dati illimitato. Inoltre, prima di installare l’aggiornamento assicuratevi di avere almeno il 50% di autonomia residua o, in alternativa, di collegare lo smartphone al suo alimentatore da parete.

