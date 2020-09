LG Wing protagonista di un video teaser ufficiale

LG ha appena pubblicato un video teaser preannunciando il lancio del suo nuovo smartphone “futuristico” e non convenzionale LG Wing. La presentazione ufficiale dello smartphone è fissata per il 14 settembre.

Sebbene LG abbia pubblicato il video teaser presupponendo che in rete non siano mai emerse informazioni leaked sullo smartphone, nulla di ciò potrebbe essere più falso. Nel nostro articolo di approfondimento infatti vi abbiamo mostrato diversi dettagli legati ad LG Wing, compresi due video promo trapelati in rete sull’utilizzo speciale del display secondario.

LG ha soprannominato questo smartphone “Explorer Project”, dicendo che è “sia un’iniziativa che una categoria e includerà dispositivi che offrono esperienze di usabilità distintive e ancora inesplorate“, qualunque cosa significhi. È stato presumibilmente creato per soddisfare le “diverse esigenze di utilizzo dei clienti di smartphone di oggi“.

Ci sono alcuni partner speciali a bordo del progetto: T. Rave apparentemente consentirà agli utenti di LG Wing di comunicare in modo più conveniente e trasmettere in streaming le cose allo stesso tempo; Ficto, un’app di streaming interattiva, sta allineando il lancio globale del suo servizio di streaming con il lancio di LG Wing; NAVER, un motore di ricerca noto come “il Google della Corea del Sud”, sta lavorando a una versione ottimizzata per Wing del suo browser Whale; infine, si dice che anche Tubi, una piattaforma di streaming supportata da pubblicità, sia un partner ufficiale.

Ad ogni modo, come detto la presentazione avverrà ufficialmente il 14 settembre. Trattandosi di un evento solo online, il colosso coreano la trasmetterà in diretta streaming attraverso i suoi canali di Facebook e YouTube, così che chiunque possa guardarla da casa propria.

