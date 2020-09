ZTE Axon 20 5G ufficiale: è il primo con fotocamera in-display

Esattamente come previsto, ZTE Axon 20 5G è stato presentato ufficialmente ed è il primo smartphone in assoluto ad arrivare sul mercato con una fotocamera frontale in-display, ovvero nascosta al di sotto del display e del vetro.

Le specifiche interne posizionano il nuovo ZTE Axon 20 5G all’incirca allo stesso livello di OnePlus Nord e Moto Edge. Lo Snapdragon 765G non è male e, abbinato a molta RAM e spazio di archiviazione, restituisce prestazioni molto vicine a quelle dei SoC top di gamma.

SoC Qualcomm Snapdragon 765G Display 6.92″ FLD+ (2460×1080) OLED RAM 6-8GB Storage 128-256GB (espandibile via microSD) Fotocamere posteriori Primaria: 64MP

Ultra Grandangolare: 8MP (120 degree FOV)

Macro: 2MP

Profondità: 2MP Front-facing camera 32MP Sistema operativo Android 10 Connettività Bluetooth 5.1, 802.11ac Wi-Fi, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/Beidou Batteria 4,220mAh, Qualcomm Quick Charge 4+ (30W) Dimensioni 172.1 x 77.9 x 7.98mm 198g Altro Display sonoro (non ci sono speaker), sensore di impronte sotto il display, fotocamera anteriore sotto il display

ZTE Axon 20 5G non è uno smartphone di fascia alta ma punta forte proprio sulla presenza di una fotocamera frontale sotto il display: ciò significa che non vi è alcun notch, sistema pop-up, cornice supplementare o foro nello schermo.

La tecnologia delle fotocamere sotto il display è in fase di sviluppo ormai da diversi anni ed ha dovuto affrontare alcuni grandi problemi di difficile risoluzione, primo fra tutti come impedire all’accoppiata display + vetro di avere un effetto negativo sulla qualità fotografica (non essendo completamente trasparenti, causano diversi problemi con la luminosità delle foto e dei video).

Sfortunatamente per la maggior parte dei nostri lettori, ZTE ha annunciato la disponibilità di Axon 20 5G solo in Cina. I preordini sono aperti da oggi a partire da 2.198 yuan ma non si sa nulla sulla data di spedizione o sulla futura disponibilità in altri mercati.

