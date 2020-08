LG Wing 5G: specifiche, video leaked e presunto prezzo di vendita

Nel tentativo di provare qualcosa di nuovo e che nessuno ha mai realizzato, il colosso coreano LG si appresta al lancio del nuovo smartphone LG Wing 5G. La sua particolarità è il meccanismo rotante presente sotto al display primario che permette di estrarre un display secondario più piccolo e pensato, probabilmente, per migliorare il multitasking.

Come capita spesso da diversi anni a questa parte però, le aziende non riescono a tenere segreti i loro progetti per molto e con questo nuovo smartphone non è stato diverso. Dello smartphone conosciamo già l’inusuale form factor ma, grazie a informazioni leaked, conosciamo anche parte della scheda tecnica e lo abbiamo intravisto anche in un paio di video promozionali caricati in maniera leaked. Infine, vi sono già speculazioni anche sul possibile prezzo di vendita.

LG Wing 5G: le specifiche tecniche

Iniziando dalle specifiche tecniche, quello che sappiamo è che i display primari e secondari di LG Wing 5G misurano rispettivamente 6,8 e 4 pollici. Il telefono sarà alimentato dal chip Snapdragon 765 / 765G, rendendolo un’offerta di livello medio-alto piuttosto che premium (come Samsung fa con i suoi smartphone flessibili). La data di lancio non è ancora stata confermata, ma considerando che questo progetto è “quasi definitivo” e che l’IFA 2020 è praticamente dietro l’angolo, l’annuncio non dovrebbe essere così lontano.

LG Wing 5G: i video promo leaked

Il primo video promo trapelato in rete dello smartphone mostra lo smartphone montato sul cruscotto di un auto con il display secondario esteso su un lato. Mentre la navigazione occupa la schermata principale del video, il display secondario quadrato aiuta il conducente con controlli rapidi della musica e una notifica per le chiamate in arrivo.

Il secondo video mostra invece qualcuno che gioca a un gioco di corse (di nuovo, in macchina). La vista principale viene mostrata sullo schermo più grande, mentre lo schermo rotante mostra una mappa panoramica del tracciato, in maniera simile a quanto avviene in Mario Kart 7 su Nintendo 3DS.

LG Wing 5G: il possible prezzo di vendita

LG sembra abbastanza convinta del fatto che un form factor del tutto nuovo, nonostante delle specifiche tecniche di fascia medio alta, sia sufficiente per chiedere un prezzo tipicamente rivolto alla fascia premium. In rete infatti si presume che il prezzo di vendita di LG Wing 5G possa essere intorno ai 1000 euro.

VIA FONTE FONTE