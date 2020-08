Top 5 Settimana 35 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 35 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 35 2020 parlando di Huawei. Nonostante la pandemia di coronavirus che non accenna a diminuire la sua portata, gli organizzatori della fiera tedesca dell’IFA hanno deciso di far svolgere la manifestazione quest’anno, anche se con le dovute precauzioni e misure di emergenza. Una delle prime aziende ad annunciare la propria presenza ad IFA 2020 è stata Huawei che, per il 3 settembre, ha organizzato un evento in cui dovrebbe presentare Huawei Mate 40, probabilmente l’ultimo smartphone ad utilizzare processori Kirin (ovviamente le cose potrebbero cambiare nel caso in cui la questione del ban venga risolta prima).

Samsung potrebbe essere al lavoro su uno smartphone flessibile appartenente alla “fascia media” e quindi più economico. A quanto pare un dispositivo pieghevole del genere è in rampa di lancio entro al fine del 2020.

Samsung sta spedendo i Galaxy Note20 Ultra con due tipi di sistemi di raffreddamento: uno ha il raffreddamento a liquido (o, più precisamente, il sistema della camera di vapore in rame) e l’altro è un pad termico in grafite. Curioso!

Motorola ha annunciato ufficialmente Moto G9 Play, nuova generazione di smartphone di fascia medio bassa che sarà disponibile sul mercato al prezzo di soli 169 euro.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 35 2020 con il possibile lancio di uno smartphone OnePlus economico dal prezzo di circa 200 euro.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 36 2020.