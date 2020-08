Appassionati di The Witcher? In arrivo un gioco mobile in stile Pokémon GO

CD Projekt RED e la software house Spokko hanno annunciato un nuovo gioco per smartphone ambientato nell’universo di The Witcher, chiamato The Witcher: Monster Slayer. Il titolo avrà un gameplay basato fortemente sulla realtà aumentata e, proprio come Pokémon GO, necessiterà di esplorare il mondo reale per poter rafforzare e migliorare i propri personaggi.

Nonostante la mancanza di dettagli nell’annuncio di oggi, Spokko ha fornito almeno un video di gameplay (sopra) e un trailer cinematografico (a fine articolo) per The Witcher: Monster Slayer. Quindi, se vi state chiedendo che tipo di gioco sarà, il video sopra fornisce una solida base di apprendimento (che per coincidenza assomiglia molto a qualsiasi altro gioco di realtà aumentata sul Play Store).

Bisognerà esplorare una mappa del mondo reale nel tentativo di cacciare e uccidere mostri, il tutto attraverso il combattimento in prima persona basato su AR. Le condizioni meteorologiche del mondo reale sembrano avere un ruolo negli sforzi di caccia ai mostri e si dovranno preparare pozioni e fabbricare bombe per averne il sopravvento, il che sembra la strada perfetta per un sistema di monetizzazione.

The Witcher: Monster Slayer si svolgerà prima degli eventi della serie di giochi The Witcher (Geralt di Rivia non sarà presente), quindi funge da prequel in cui il personaggio interpretato dovrà lottare e acquisire esperienza per diventare un witcher.

Quasi nessuna informazione invece sul rilascio del gioco: sappiamo che il titolo arriverà sia su Android che su iOS e Spokko prevede di annunciare la data di rilascio entro la fine dell’anno. Fino ad allora, tutto ciò che abbiamo fra le mani sono i due video trailer.

