Google Pixel 5 si mostra in tutta la sua “poco innovativa” gloria | Foto e video leaked

Dopo la presentazione ufficiale del Pixel 4a, tutte le attenzioni sul business degli smartphone di Google sono rivolti verso il Pixel 5, ovvero quello che dovrebbe essere il vero top di gamma del 2020 (cosa che però in realtà non sarà). Come da tradizione negativa di Google però, in rete sono emerse moltissime informazioni leaked sul suo conto. Fra le ultime abbiamo addirittura delle immagini e un video render a 360° che ci permette di scoprirne tutti i dettagli estetici.

Come potete vedere dalle immagini e dal video, il Google Pixel 5 misura approssimativamente 144,7 x 70,4 x 8,1 mm con la scocca posteriore che sembra contenere tre sensori fotografici. In termini di design però non sembra che Google abbia deciso di osare molto: sul retro vi è un sensore di impronte digitali capacitivo e un glifo “G” di Google, poco in linea con i sensori sotto il display he vanno ormai per la maggiore.

Sulla parte anteriore, abbiamo il più grande display mai integrato su di uno smartphone Pixel ma, allo stesso tempo, l’assenza di qualsiasi cornice che permetta di integrare i sensori per il riconoscimento facciale e quelli di movimento per il Project Soli presenti nell’attuale modello. Di contro, troviamo un foro sulla parte in alto a sinistra che contiene una singola fotocamera.

Insomma, un design non troppo innovativo (se paragonato al resto del mercato), l’assenza di un sistema di riconoscimento facciale 3D e l’uso di un sensore di impronte capacitivo non sono per niente le cose che ci aspettiamo da uno smartphone Pixel nel 2020. Molto probabilmente Google si rifarà puntando forte, come del resto con ogni generazione di Pixel, sulla qualità fotografica.

