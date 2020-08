Doom 2016 e Superhot: Mind Control Delete arrivano su Google Stadia

Il catalogo di giochi disponibili su Google Stadia si sta arricchendo di settimana in settimana, sia per quanto riguarda quelli offerti gratuitamente agli abbonati della versione Pro sia quello che permette di acquistare i titoli. Su quest’ultimo fronte, gli ultimi due giochi ad essere arrivati a catalogo sono Doom 2016 e Superhot: Mind Control Delete.

Doom 2016 (link all’acquisto) è un titolo originariamente noto come Doom 4 di genere di sparatutto in prima persona, reboot dell’omonima serie e seguito dell’ultimo capitolo Doom 3 (pubblicato nel 2004) sviluppato da id Software. Proprio come Doom Eternali che ha fatto il suo debutto su Google Stadia negli scorsi mesi, il titolo ci mette di fronte a una pletora di mostri da dover uccidere con un gameplay molto frenetico.

Per quanto riguarda la trama, il gioco inizia in medias res: sul pianeta Marte, la Union Aerospace Corporation (UAC) è riuscita ad attivare un dispositivo per il trasporto dimensionale per sfruttare la forza infinita dell’Inferno sotto forma di energia raffinata Argent per risolvere le crisi energetiche della Terra. La dottoressa Olivia Pierce, membro di un culto demoniaco, ha usato il dispositivo per aprire un portale dal quale sono fuoriusciti ogni sorta di demoni, e ad alcuni dei quali furono installate delle parti meccaniche nei loro corpi per utilizzarli come armi, e hanno invaso la stazione come primo passo verso la Terra. La trama viene appena accennata per far spazio all’azione pura del gioco. Comunque è possibile ricavare dei dati dai dialoghi e dagli indizi sparsi nei vari livelli.

Il secondo gioco arrivato nel catalogo di Google Stadia in questi giorni è Superhot: Mind Control Delete (link all’acquisto). Si tratta del terzo gioco del franchise di SUPERHOT ed offre una visione più completa del mondo di SUPERHOT, più storia e più gameplay unico. In esso bisogna prendere parte alla danza in slow-motion tipica della serie: