Come vincere un iPhone 12 gratis con Wondershare MobileTrans

Parlare di iPhone 12 su un blog dedicato completamente al sistema operativo Android potrebbe suonare un po’ strano ma abbiamo scoperto un concorso che permette di partecipare all’estrazione di un iPhone 12 gratis che è organizzato da Wondershare MobileTrans, uno degli strumenti migliori quando si vogliono trasferire foto, documenti, contatti, chat di WhatsApp (in attesa che la funzione venga implementata dentro WhatsApp stessa), dati di Facebook e molto altro da uno smartphone Android a un altro smartphone Android o verso un qualsiasi iPhone.

Il concorso è aperto a tutti e l’idea alla base è apparentemente semplice ma dovrebbe far riflettere su come si stanno evolvendo gli smartphone negli ultimi anni.

Partecipare al concorso è molto semplice: recandovi nella pagina dedicata, dovrete dare il vostro parere su quanto peserà il nuovo iPhone 12. L’idea alla base di questa sfida è quella che gli smartphone stanno diventando, di anno in anno, sempre più grandi e quindi sempre più pesanti. Le aziende probabilmente sanno fare molto bene le indagini di mercato e, nonostante ci sono molte persone che vorrebbero uno smartphone più compatto da poter usare in giro con più facilità, sicuramente ce ne sono molte di più che preferiscono uno smartphone dalle dimensioni importanti per giocare o per guardare video in streaming.

Ad ogni modo, per quanto riguarda il concorso, chi si avvicinerà maggiormente al reale peso che avrà iPhone 12 parteciperà all’estrazione che mette in palio come premio un iPhone 12 gratis. Il termine ultimo per partecipare al concorso è il 14 settembre mentre il vincitore verrà svelato il giorno dopo la presentazione di iPhone 12 attraverso la pagina Facebook ufficiale di MobileTrans.

Come trasferire i dati con Wondershare MobileTrans, disponibile col 20% di sconto

Il concorso che permette di vincere un iPhone 12 gratis è solo una parte delle promozioni organizzate da Wondershare. L’azienda infatti ha messo a disposizione un’esclusivo codice promo che permette di ricevere il 20% di sconto su tutti i software che sviluppa, fra cui anche Wondershare MobileTrans. Il codice promo da utilizzare per ricevere lo sconto è SENMTQ3S.

Utilizzare poi il software Wondershare MobileTrans è molto semplice e richiede appena due passaggi per trasferire i dati.

Per trasferire i dati verso un nuovo iPhone è necessario sfruttare un computer Windows come tramite e in cui viene eseguito proprio il software Wondershare MobileTrans. Una volta avviato il software, dovete:

Collegare sia lo smartphone Android che l’iPhone attraverso un cavo USB

Nella finestra principale, scegliere la modalità “Trasferimento”, selezionare quali dati si vogliono trasferire e cliccare su “Start” (durante il processo, non scollegare mai nessuno dei due dispositivi).