Samsung chiarisce la nuova politica di aggiornamenti: ora sono 3 generazioni di Android

Durante la presentazione dei Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra e Tab S7, il colosso coreano aveva anche annunciato una mezza rivoluzione nel supporto software che darà d’ora in poi ai top di gamma: si passa dai canonici due anni a tre anni. Tuttavia, Samsung non è stata molto chiara nello spiegare la durata degli aggiornamenti che ci possiamo aspettare per uno smartphone top di gamma, visto che la definizione “3 anni” può essere rivolta alle generazioni degli smartphone presentati oppure alle generazioni dei sistemi operativi Android.

Ebbene, Samsung ha adesso aggiustato il tiro specificando che tutti i top di gamma riceveranno aggiornamenti per “3 generazioni del sistema operativo Android”. Ad esempio, la società afferma che il Galaxy S20 riceverà il primo dei suoi tre aggiornamenti del sistema operativo con Android 11 entro la fine dell’anno e poi sarà seguito da altri due per Android 12 e 13. Ciò darebbe effettivamente tre anni di aggiornamenti di sistema, eventualmente seguiti da aggiornamenti di sicurezza per qualche altro tempo.

Smartphone e tablet Samsung che riceveranno aggiornamenti per 3 generazioni di Android

Per quanto riguarda gli attuali smartphone che riceveranno aggiornamenti garantiti per 3 generazioni di Android, la lista comprende:

Galaxy S: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite e futuri modelli

Galaxy Note: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite e futuri modelli

Galaxy Foldable: Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold e futuri modelli

Galaxy A: Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G e selezionati futuri modelli

Tablet: Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G3, Tab S7, Tab S6 5G4, Tab S6, Tab S6 Lite e e futuri modelli Tab S

VIA