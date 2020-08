YouTube rimuove le notifiche via mail per gli eventi in diretta

Nonostante le notifiche push sugli smartphone siano diventate la principale fonte che i servizi web e le app hanno per avvisare le persone di cose a cui sono interessate, YouTube ha continuato ad offrire la possibilità vi essere notificati via email quando “clicchiamo sull’icona a forma di campana” su un evento in diretta o su una premiere. Ebbene, questa funzione è stata appena disabilitata, con YouTube che avviserà d’ora in poi gli utenti sui nuovi contenuti disponibili solo attraverso una notifica push sullo smartphone o sul tablet.

Si tratta di un cambiamento che, a detta dell’azienda stessa (il cui processo di transizione da Play Music a YouTube Music sta per arrivare a fine), non comporta alcun cambiamento sul numero di visualizzazioni dei video.

Se hai attivato la ricezione di e-mail su nuovi caricamenti, live streaming e anteprime dai canali a cui sei iscritto, queste e-mail non saranno più disponibili dal 13 agosto 2020. Riceverai comunque una notifica sul cellulare tramite l’app YouTube o sul desktop tramite il browser Chrome se hai attivato queste notifiche. Se non li hai ancora attivati, puoi farlo nelle Impostazioni di notifica. Perché? Meno dello 0,1% di queste email viene aperto e le persone ci hanno detto che queste email contribuiscono per la maggior parte solo al sovraccarico della posta in arrivo: speriamo che questo cambiamento ti aiuti a individuare più facilmente e prestare attenzione alle email importanti che YouTube invia sul tuo account, annunci di servizio obbligatori, ecc. poiché nessun altro tipo di email sta andando via. Creatori: non abbiamo riscontrato alcun impatto sul tempo di visualizzazione quando abbiamo provato a disattivare queste email. In effetti, i nostri test hanno dimostrato che quando non inviamo queste e-mail, più persone interagiscono con le notifiche push sui dispositivi mobili e il loro feed Iscrizioni.

